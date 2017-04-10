Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım: Davutoğlu yanlış yaptığı için gitti /10 Nisan 2017 12:38

Binali Yıldırım: Davutoğlu yanlış yaptığı için gitti

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Ahmet Davutoğlu' iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, eski başbakan Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği için istifa ettiğini iddia etmişti. Yıldırım bu iddiayı yalanladı.

Binali Yıldırım'a göre Davutoğlu 'yanlış' yapmış

Başbakan Binali Yıldırım, Fox TV canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Davutoğlu'na ilişkin iddialarını yanıtladı.

Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun "Sayın Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nu görevden aldı" değerlendirmesine verdiği yanıtta, "Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı almadı. Olağanüstü genel kurula gitti, kongreye" dedi. 

"Sayın Cumhurbaşkanımız bunu istedi de öyle oldu" sözü üzerine Başbakan Yıldırım, "Hayır, öyle bir şey olmadı. AKP olağanüstü kongreye gitti. Biz şimdi kişileri mi, sistemi mi konuşacağız. Sistem esas olması lazım. Kişilere göre sistemi yorumlarsak o zaman doğru noktaya varamayız. Çünkü insanlar yanlış yapabilir, insanların yanlışını da düzeltecek sağlıklı sisteme ihtiyaç var" dedi.

Program esnasında zaman zaman İsmail Küçükkaya'nın soruları karşısında yutkunan Binali Yıldırım, tatmin edici cevaplar veremediği için sıkılgan tavırlar sergiledi.
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