Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Enflasyon'da korkutan yükseliş /03 Ocak 2017 10:07

Son Dakika! Enflasyon'da korkutan yükseliş

Son dakika yıllık enflasyon açıklandı

SHABER3.COM

Enflasyon'da korkutan yükseliş!

TÜFE’de 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,78 artış gerçekleşti.
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