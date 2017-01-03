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Son Dakika! Enflasyon'da korkutan yükseliş
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Son Dakika! Enflasyon'da korkutan yükseliş
/
03 Ocak 2017 10:07
Son Dakika! Enflasyon'da korkutan yükseliş
Son dakika yıllık enflasyon açıklandı
SHABER3.COM
Enflasyon'da korkutan yükseliş!
TÜFE’de 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,78 artış gerçekleşti.
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