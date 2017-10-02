Son Dakika! Ekonomi alarm veriyor: Yüzde 85.23 oldu!

Son dakika… Dış ticaret açığı ne kadar oldu?





Dış ticaret açığı Eylül'de %85.23 artışla 8.14 milyar dolar oldu.





İhracat Eylül’de yüzde 8.67 artarak 11.85 milyar dolar, ithalat, yüzde 30.67 artarak 19.99 milyar dolar oldu.







İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Eylül ayında yüzde 71.3 iken, 2017 yılı Eylül ayında yüzde 59.3 olarak gerçekleşti.





Eylül ayında en çok ihraç edilen fasıl 1.78 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları olurken, bu fasılı 1.08 milyar dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 685 milyon dolar ile örme giyim eşyası ve aksesuarı takip etti.





En çok ithal edilen fasıl ise 3.2 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler oldu.





Bakanlık verilerine göre Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 27.79 artışla 53.8 milyar dolar oldu.





Bu dönemde ihracat yüzde 10.56 artışla 115.17 milyar dolar, ithalat ise yüzde 15.52 artışla 168.97 milyar dolar oldu.





Altın verilerini içermeyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncü verilerine göre ise Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 artışla 11.34 milyar dolar olmuştu.