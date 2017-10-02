'AKP'li yönetici toplantıda partili genci tokatladı' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İstanbul'u kazanan Türkiye'yi de kazanır” sözleri sonrası AKP'de toplantı üstüne toplantı yapıldığı belirtiliyor.





Bu toplantıların birinde, üst düzey bir parti yöneticisinin, bir parti üyesini tokatladığı ileri sürüldü.





Sözcü'den Can Ataklı'nın yazısı şöyle:





Erdoğan İstanbul'a karşı bu kadar sert ve tavizsiz olunca parti yöneticileri de panik içindelermiş. Bu da parti içinde bazen akıl almaz olayların yaşanmasına neden oluyormuş. Buna bir örnek olarak AKP'lilerden dinlediğim bir olayı aktarmak istiyorum.

AKP'nin en tepedeki isimlerinden biri Sarıyer ilçe binasında toplantı yapıyormuş. Partililere “Ne yapmalıyız. Herkes önerisini sıralasın” demiş. Herkes çekine çekine önerilerini sıralarken partililerden biri “Efendim. Aslında lafı uzatmayalım. Bize de bir Şükrü Genç (CHP'li belediye başkanı) lazım” demiş. Partinin en tepelerindeki isim birden irkilmiş “Önerin bu mu yani” dedikten sonra partilinin suratının ortasına okkalı bir tokat patlatmış. Sonra üzerine yürüyüp birkaç tokat daha atmış.

AKP'de durumlar biraz böyleymiş yani.