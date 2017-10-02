Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avının adresi İstanbul ve Mersin: Onlarca gözaltı! /02 Ekim 2017 10:48

Cadı avının adresi İstanbul ve Mersin: Onlarca gözaltı!

İstanbul ve Mersin’de bu sabah gerçekleştirilen operasyonlarda Hizmet Hareketi’ne yakın oldukları gerekçesiyle 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul’da düzenlenen operasyonda 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlama ise ‘byLock kullanımı ve konuşma içerikleri çözümlenme’ iddiası. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evlere hukuksuz baskınlara sabah saatlerinde başladı.

Mersin’de işadamlarına gözaltı: 47 gözaltı

Mersin’de işadamlarına yönelik operasyonda 47 gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 29 iş adamı gözaltına alındı. Operasyonda şehirde tanınmış bazı iş adamlarının da olduğu ifade edildi. Suçlamalar ise “Bank Asya’da hesap artırımı yapmak, dernek üyeliği, yurt dışına çıkış yapmaları ve  otelde kalma” sıralandı.
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