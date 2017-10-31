Son Dakika! Cumhuriyet Gazetesi davasında son ara karar açıklandı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü.







İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı; Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluk hallerinin devamını istemişti.





KARAR AÇIKLANDI





Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.





TAHLİYE ÇIKMADI





Mahkeme Başkanı: alınana ara kararları şöyle açıkladı:





*Can Dündar ve İlhan Tanır’ın yakalaması bekleniyor.*Mehmet Faraç, Leyla Tavşanoğlu ve Doğan Satmış tanık olarak dinlenecek.*Emre İper’e ait bilirkişi raporu bekleniyor.





*Tüm tutuklulukların devamına karar verdik.





TUTUKLULUK KARARI OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI





Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hakkında tutukluluğun devamı kararı için üye hakimin şerh verdi. Gazetecilerin tutukluluğunun devam kararı oy çokluğuyla alındı. Emre İper ile ilgili kararı oy birliğiyle alındığı öğrenildi.





25-26 ARALIK’A ERTELENDİ





Mahkeme heyeti bir sonraki celseyi 25 ve 26 Aralık 2017 tarihine erteledi.