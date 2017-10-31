AKP'yi kapatmaya çalışanlar ile aynı karede





Habertürk'ün hükümete yakın yazarı Nagehan Alçı, bugünkü “Beştepe’deki geceden notlar” başlıklı yazısında, resepsiyonu değerlendirdi.







Nagehan Alçı, “Resepsiyonda beni en çok şaşırtan anlardan biri eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt’ü Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirirken gördüğüm andı” dedi.





“AK Parti’ye kapatma davası açıldığında Paksüt, ‘kapatılsın’ yönünde oy kullanmış, eşiyle birlikte çok net ve sert siyasi tavır almış bir isim” diyen Alçı şöyle devam etti: “Bu köşede sık sık artık kucaklaşma, yumuşama zamanı diye yazıyorum ama açıkçası Osman Paksüt’e gelene kadar kucaklaşılması gereken daha birçok insan var...”





Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt, AKP'ye yönelik kapatma davasında oynadıkları rol sebebiyle uzun süre tartışılmıştı. İkinci Ergenekon davasında sanık olan Ferda Paksüt 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.