Samanyolu Haber /Gündem / 'Osman Paksüt'e gelene kadar kucaklaşılması gereken...' /31 Ekim 2017 19:53

'Osman Paksüt'e gelene kadar kucaklaşılması gereken...'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde sarayda yapıldı. Resepsiyona AKP'ye açılan kapatma davasının mimarlarından dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt'te katıldı. Dahası Erdoğan'la fotoğraf çektirdiler. AKP'ye yakın yazar Nagehan Alçı o fotoğrafa itiraz etti.

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AKP'yi kapatmaya çalışanlar ile aynı karede

Habertürk'ün hükümete yakın yazarı Nagehan Alçı, bugünkü “Beştepe’deki geceden notlar” başlıklı yazısında, resepsiyonu değerlendirdi.  

Nagehan Alçı, “Resepsiyonda beni en çok şaşırtan anlardan biri eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt’ü Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirirken gördüğüm andı” dedi.

“AK Parti’ye kapatma davası açıldığında Paksüt, ‘kapatılsın’ yönünde oy kullanmış, eşiyle birlikte çok net ve sert siyasi tavır almış bir isim” diyen Alçı şöyle devam etti: “Bu köşede sık sık artık kucaklaşma, yumuşama zamanı diye yazıyorum ama açıkçası Osman Paksüt’e gelene kadar kucaklaşılması gereken daha birçok insan var...”

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt, AKP'ye yönelik kapatma davasında oynadıkları rol sebebiyle uzun süre tartışılmıştı. İkinci Ergenekon davasında sanık olan Ferda Paksüt 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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