Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! AKP'den PYD'ye onay /31 Ekim 2017 21:24

Flaş! AKP'den PYD'ye onay

Rusya'nın bugün duyurduğu Suriye Kongresi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansının son dakika şeklinde geçtiği haberlerde, Türkiye ve İran, Rusya'nın önerdiği ve Suriye'nin farklı etmenlerinin dahil olacağı Suriye Kongresi'ni görüşmeyi kabul ettiği belirtildi.

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Rusya, bugün Suriye’de IŞİD sonrası yönetim için Soçi’de bir toplantı düzenleyeceğini ve Suriye’deki tüm grupların temsilcilerinin bu toplantıda yer alacağını duyurmuştu. Reuters’a konuşan Kürt yetkililer kendilerine de davetiye geldiğini söylemiş ve bu açıklama tartışma yaratmıştı.

18 Kasım’da Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye Kongresi’ne davet gönderilen 33 Suriyeli grup ve siyasi partilerin listesini yayınladı. Reuters’ın akşam saatlerinde geçtiği habere göre ise Türkiye ve İran, bu karara onay verdi. 3 ülkenin temsilcileri Kazakistan’daki görüşmeler sonrasında ortak açıklama yaparak Rusya’nın gündeme getirdiği kararı görüşmeye onay verdi.
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