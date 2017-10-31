Flaş! AKP'den PYD'ye onay

Rusya, bugün Suriye’de IŞİD sonrası yönetim için Soçi’de bir toplantı düzenleyeceğini ve Suriye’deki tüm grupların temsilcilerinin bu toplantıda yer alacağını duyurmuştu. Reuters’a konuşan Kürt yetkililer kendilerine de davetiye geldiğini söylemiş ve bu açıklama tartışma yaratmıştı.







18 Kasım’da Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye Kongresi’ne davet gönderilen 33 Suriyeli grup ve siyasi partilerin listesini yayınladı. Reuters’ın akşam saatlerinde geçtiği habere göre ise Türkiye ve İran, bu karara onay verdi. 3 ülkenin temsilcileri Kazakistan’daki görüşmeler sonrasında ortak açıklama yaparak Rusya’nın gündeme getirdiği kararı görüşmeye onay verdi.

