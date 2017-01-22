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Son Dakika! Cavcav hayatını kaybetti
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Son Dakika! Cavcav hayatını kaybetti
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22 Ocak 2017 11:38
Son Dakika! Cavcav hayatını kaybetti
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
SHABER3.COM
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti
İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastane daha önce yaptığı açıklamada hayati tehlikenin sürdüğünü belirtmişti.
Açıklamanın ardından İlhan Cancav'ın hayatını kaybettiği bilgisi geldi.
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