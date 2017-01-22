Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Cavcav hayatını kaybetti /22 Ocak 2017 11:38

Son Dakika! Cavcav hayatını kaybetti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti

İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastane daha önce yaptığı açıklamada hayati tehlikenin sürdüğünü belirtmişti. 

Açıklamanın ardından İlhan Cancav'ın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. 
<< Önceki Haber Son Dakika! Cavcav hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Meclis'te "ı love you Yelizzzz" sesleri

Meclis'te

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Fethullah Gülen Hocaefendi yapılan zulümler için ne dedi?

Fethullah Gülen Hocaefendi yapılan zulümler için ne dedi?
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:22:36