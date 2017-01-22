Samanyolu Haber /Gündem / Diktatörce davrandı /22 Ocak 2017 11:45

Diktatörce davrandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, ikinci turu dün biten dikta rejimi anayasası görüşmelerinde CHP’nin ‘diktatörce’ davrandığını öne sürdü.

Meclis'teki kavga böyle başladı

Diktatörce davrandı
 
Aktay, CHP’nin ‘diktatörlük’ açıklamalarına atıfta bulunarak, “Bu söylemleri dile getirenlerin iki haftadır Meclis’te neler yaptıklarını gördük. Nasıl diktatörce bu süreci engellemeye çalıştıklarını gördük. TBMM’de hiç tanık olmadığımız türden bir muhalefete, bir takozlamaya maruz bıraktılar ülkeyi” diye konuştu.
 
‘Herkes mutlu olamaz’
 
“Ben demiyorum ki, herkes mutlu olacak” diyen Aktay, “Bazı insanlar sistemin bu şekilde yürüyor olmasından dolayı kendine birtakım ekonomi geliştirmiş olanların bu süreçten rahatsız olmaları gayet normaldir. Keşke bütün insanları mutlu eden bir gelişme olsaydı. Önemli olan bu gelişmelerin toplamda insanlara neler getireceği” ifadelerini kullandı.
 
AKP’li vekil, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemiyle birlikte Türkiye’nin istikrara kavuşacağını da ileri sürdü: “Türkiye’yi hem büyümüş olan, hem de daha da büyüme istidadı olan Türkiye’yi daha sağlam bir binaya taşımamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bize bunu getirecek. Daha kalıcı bir iktidar, istikrar getirecektir.”
 
Ne olmuştu?
 
‘Başkanlık sistemi’ni de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin maddeler, Meclis’te kurulan komisyondan AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle 29 Aralık 2016’da geçmişti. Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşerken, değişiklik teklifi 9 Ocak’ta Meclis’te görüşülmeye başlamıştı.
Anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda maddeler yedi gün içinde oylamaya sunulup kabul edilmişti.
18 Ocak tarihinde başlayan ikinci tur görüşmelerde ise, maddeler ve teklifin tümü yeniden oylanmış, görüşme ve konuşma yapılmamış, sadece değişiklik önergeleri ele alınmıştı.
Anayasa değişikliğinin ikinci turunda oylanan tüm maddeler yine AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle Meclis’ten geçmişti.
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