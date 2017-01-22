Samanyolu Haber /Gündem / Koruma altındaki bölgede yangın /22 Ocak 2017 11:23

Koruma altındaki bölgede yangın

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangında 80 dönüm sazlık kül oldu. Koruma altında olan bölgedeki yangına arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle müdahale edilemedi.

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Koruma altındaki bölgede yangın

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. 

Deltanın ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edilemedi.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 80 dönüm sazlık arazinin yandığı aktarıldı. 

Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale şansı olmayan yangın ilerleyen saatlerde kendiliğinden söndü.
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