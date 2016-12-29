Büyük kriz, ABD Rus diplomatlara 72 saat süre verdi!

Son dakika… ABD Rus diplomatları sınır dışı edecek





ABD, 35 Rus diplomat için sınır dışı edilme kararı verdiğini açıkladı.







Sputnik’in haberine göre, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde herhangi bir somut kanıt bulunmasa da, Beyaz Saray 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.





Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilciliklerin, istihbarat amacıyla kullanıldıkları iddiasıyla kapatıldığı kaydedilirken, Washington ve San Francisco'da bulunan 35 Rus diplomatın önümüzdeki 72 saatte ülkeden ayrılmasının gerektiği ifade edildi.



