Samanyolu Haber /Dünya / Büyük kriz, ABD Rus diplomatlara 72 saat süre verdi! /29 Aralık 2016 23:04

Büyük kriz, ABD Rus diplomatlara 72 saat süre verdi!

ABD, başkanlık seçimlerinde siber saldırı iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. ABD aynı zamanda iki Rus temsilciliğini kapatacağını duyurdu.

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Son dakika… ABD Rus diplomatları sınır dışı edecek

ABD, 35 Rus diplomat için sınır dışı edilme kararı verdiğini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde herhangi bir somut kanıt bulunmasa da, Beyaz Saray 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilciliklerin, istihbarat amacıyla kullanıldıkları iddiasıyla kapatıldığı kaydedilirken, Washington ve San Francisco'da bulunan 35 Rus diplomatın önümüzdeki 72 saatte ülkeden ayrılmasının gerektiği ifade edildi.

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