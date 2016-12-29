Samanyolu Haber /Gündem / Bir ekran daha karardı! /29 Aralık 2016 21:39

Bir ekran daha karardı!

RTÜK’ün 22 Aralık’ta yayın durdurma kararı aldığı Yol TV’nin yayını saat 17.55 itibariyle kesildi.

SHABER3.COM

Medyaya baskıda bugün

Ekranı karartılan Yol TV’den yapılan açıklamada kamuoyuna tepki gösterin çağrısı yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

‘Televizyonumuzun yayını bugün saat 17:55 itibariyle durdurulmuştur. Geçtiğimiz hafta RTÜK, televizyonumuz hakkında yayın durdurma kararı vermişti. Bugün ise televizyonumuz Türksat’tan çıkarılarak yayınımız kesilmiştir.

Bir kez daha ilan ediyoruz: Alevilerin sesi susturulamaz, Yol TV susturulamaz! Tüm kamuoyunu #YolTVSusturulamaz tagı ile tweet atmaya, kamuoyu oluşturmaya çağırıyoruz.’

Kapatma kararının “Erdoğan’a hakaret ve terör örgütlerini övücü yayınlar” gerekçe gösrerilerek alındığı medyaya yansımıştı.


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