Bir ekran daha karardı!

Medyaya baskıda bugün





Ekranı karartılan Yol TV’den yapılan açıklamada kamuoyuna tepki gösterin çağrısı yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:





‘Televizyonumuzun yayını bugün saat 17:55 itibariyle durdurulmuştur. Geçtiğimiz hafta RTÜK, televizyonumuz hakkında yayın durdurma kararı vermişti. Bugün ise televizyonumuz Türksat’tan çıkarılarak yayınımız kesilmiştir.





Bir kez daha ilan ediyoruz: Alevilerin sesi susturulamaz, Yol TV susturulamaz! Tüm kamuoyunu #YolTVSusturulamaz tagı ile tweet atmaya, kamuoyu oluşturmaya çağırıyoruz.’





Kapatma kararının “Erdoğan’a hakaret ve terör örgütlerini övücü yayınlar” gerekçe gösrerilerek alındığı medyaya yansımıştı.







