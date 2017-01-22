Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! AKP binasına ve Emniyet Müdürlüğüne saldıran terörist öldürüldü /22 Ocak 2017 21:02

Son Dakika! AKP binasına ve Emniyet Müdürlüğüne saldıran terörist öldürüldü

AKP İstanbul İl Başkanlığına ve Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran DHKP-C'li terörist Bilgehan Karpat Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi.

SHABER3.COM


AKP binasına ve Emniyet Müdürlüğüne saldıran terörist öldürüldü

 Tekirdağ’da yakalanan DHKP/C’li Şerif Turunç’un yanında olduğu ve sabahki operasyon sırasında otomobille kaçtığı belirlenen Bilgehan Karpat’ın Muratlı İlçesi’ne gittiği tespit edildi. Terörle Mücadele ekipleri, ilçede güvenlik tedbirlerini genişleterek arama başlattı. Araçla polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan DHKP/C’li Karpat, daha sonra aracı bıraktı ve yaya olarak kaçmak istedi. Murat İlçesi’ndeki mesire alanına giden DHKP/C’li Bilgehan Karpat, etrafını saran polis ekiplerinin ‘teslim ol’ çağrısına silahla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan çatışmada terörist Bilgehan Karpat ölü olarak ele geçirildi.



EMNİYET MÜDÜRÜ: ÇATIŞMA YARIM SAAT SÜRDÜ

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, teröristin ‘teslim ol’ çağrısına silahla karşılık verdiğini söyledi. Teröristin teslim olmamak için yarım saat çatıştığını kaydeden Aydın, “Şahıs Muratlı İlçesi’nde ekiplerimizin, dur ihtarına uymadı. Mesire alanında teslim ol çağrısına silahla karşılık verince çatışma çıktı. Olay yerine özel Harekat ekipleri ve TEM Şubesi ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki metruk bir binada ele geçiren şahsa ait çanta bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, araştırmasını sürdürüyor” dedi.

GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU

Tekirdağ’da canlı olarak ele geçirilen DHKP/C’li Şerif Turunç gibi İçişleri Bakanlığı’nın arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Tekirdağlı Bilgehan Karpat’ın yakalanması için 300 bin liraya kadar ödül koyulmuştu.
<< Önceki Haber Son Dakika! AKP binasına ve Emniyet Müdürlüğüne saldıran... Sonraki Haber >>

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Meclis'te "ı love you Yelizzzz" sesleri

Meclis'te

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Macar öğrencileri taşıyan otobüs İtalya'da kaza yaptı: 16 ölü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü

Avustralya'da ilginç bir saldırı: 4 kişi öldü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:30:39