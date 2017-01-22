Çavuşoğlu yemin törenine davetsiz katılmış

Washington Hattı sitesinden İlhan Tanır'ın haberine göre durumun davetsiz gittiği törende boy gösteren Çavuşoğlu'na has bir durum olmadığı, geleneksel olarak da ABD Başkanlık yemin törenlerine yabancı ülke liderlerinin istisnalar dışında davet edilmediği açıklandı.





Trump ekibinin, Nijerya eski başkanı Goodluck Johnson’ın davet edildiği yönündeki haberleri yalanlamak adına yaptığı açıklamadan anlaşıldığına göre de yemin töreni ‘genelde Amerikan İçişleri'ni ilgilendiren bir olay, yabancı liderler Washington’a bu tören için davet edilmiyorlar. Yabancı ülkeler başkent Washington’daki diplomatik misyon şefleri tarafından temsil edilecekler.” dendi.





ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de aynı şekilde ‘misyon şefleri yabancı ülke yetkilisi olarak davet edilen tek makamdır.’ açıklaması yaptı.





Aynı yetkililere göre yabancı liderler olarak Trump’ın yemin törenine davet edilen yabancı liderler sadece İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Kanada Başbakanı oldu Justin Trudeau oldu. Bu isimlerin törene katılmadığı biliniyor.





Çavuşoğlu ‘yemin törenini’ Twitter’den paylaşmadı





Çavuşoğlu’nun ABD’ye bu yemin törenine katılmak üzere gittiği açıklanmıştı. Yabancı ülkelerden temsilcilerin ‘yemin törenine davet edilmediği’ anlaşıldı. Çavuşoğlu, kendi Twitter sayfasından yemin töreni gününe veya ortamına ait herhangi bir resim veya paylaşımda bulunmaması da dikkat çekti. Washington’daki hemen bütün katıldığı programları twitleyen Çavuşoğlu’nun Washington’a geliş nedeni olarak ‘yemin töreni’ olarak belirtmesine rağmen tören gününden bir paylaşımda bulunmaması dikkat çeken bir gelişme oldu.





Flynn ile yapılan toplantı ‘genel konuları’ içerdi





Öte yandan Çavuşoğlu’nun yemin töreninden önce katıldğı ve bazı AKP’ye yakın basın kuruluşlarında Flynn ile katıldığı kahvaltıda Türkiye konularının ağırlıkla tartışıldığı yönündeki haberlerin de doğru olmadığı, başkentteki the DailyCaller’ın muhabiri Chuck Ross’un attığı twitlerden anlaşıldı. Ross’a, aynı toplantıda bulunan Kongreden bir kaynağının aktardığına göre ”Çavuşoğlu ile birlikte katılan 20-30 Büyükelçi ve 10 yabancı ülke yetkilisi vardı. Bunlar sadece Türkiye’yi değil, genel ulusal güvenlik konularını konuştular.” Ayrıca Kongre kaynağı Türk basınına yansıtıldığı şekilde Türkiye konusunun ağırlıkla tartışılmasının sözkonusu olmadığı Ross’a aktarılmış.



