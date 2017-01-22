Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’daki roketli saldırıları düzenleyen terörist yakalandı /22 Ocak 2017 12:45

İstanbul’daki roketli saldırıları düzenleyen terörist yakalandı

İstanbul’daki lavlı saldırıları gerçekleştiren saldırgan yakalandı

SHABER3.COM

İstanbul’daki roketli saldırıları düzenleyen terörist yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta polise saldıran, kaçarken bıraktığı çantasında el bombası ve silah bulunan DHKP-C’li terörist Şerif Turunç yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve AKP Binası’na yönelik LAW silahlı saldırılarıyıda düzenlediği iddia edilen Turunç’un Tekirdağ’da yakalandığı öğrenildi.

İstanbul’da geçtiğimiz Cuma akşamı İstanbul Emniyet Müdürlüğü vr Ak Parti İl Başkanlığı binalarına LAW silahlı saldırıları düzenledi.Emniyet binasına atılan roket, bahçe duvarına isabe etti. Ak Parti İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda ise, LAW roketi camdan girerek istiklal marşı panosu bulunan duvara isabet etti. Her iki olayda da yaralanan olmadı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, saldırılarla ilgili soruşturma başlattı. Araştırmalarda şüphelinin sol terör örgütü üyesi DHKP-C üyesi Şerif Turunç olabileceği belirlendi. Polis ekilleri, Turunç’u cumartesi sabahı Esenyurt’ta buldu. Polisi fark eden saldırgan ekiplere ateş açtı. Daha sonra el bombası atan Turunç, sırt çantasını olay yerinde bırakarak kaçtı.

TEM Polisi, Turunç’un saldırı sonrası Büyükçekmece’ye, buradan da Tekirdağ’a gittiğini belirledi. Saldırgan Tekirdağ’da sahilde yürürken düzenlenen operasyonla yakalalandı. Turunç, saldırı düzenlediği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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