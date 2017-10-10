Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! ABD'den Erdoğan'a cevap /10 Ekim 2017 22:23

Son Dakika! ABD'den Erdoğan'a cevap

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi ile ilgili ABD'den bir son dakika haberi daha geldi... ABD Dışişleri Sözcüsü "Diplomatik misyon çalışanımızın tutuklanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık." açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Bu karar elçimizin tek başına aldığı bir karar değildir. Vize kararı bizimle ve Beyaz Saray'la koordinasyon içinde alındı. " denildi.

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ABD Dışişleri Sözcüsü'nden son dakika açıklaması: Hayal kırıklığına uğradık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in açıklamaları şöyle:

Bu karar elçimizin tek başına aldığı bir karar değildir. 

Vize kararı bizimle ve Beyaz Saray'la koordinasyon içinde alındı. 

John Bass'ın Türkiye'de görev yapmasından gurur duyduk, kendisi başarılı bir diplomattır.

Türkiye'nin kararı bizi derinden rahatsız etti.

İyi bir başlangıç tutuklu iki personelimizin avukatlarıyla görüşmesine izin vermek olur.

Erdoğan ne demişti?

"Öncelikşe şunu söyleyeyim bu sorunu biz başlatmadık. Bu sorunun faili ABD'nin ta kendisidir. Üst düzey yöneticilerin özellikle Dışişleri Bakanımızla bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur. Ankara'daki bir büyükelçinin kalkıp da böyle bir karar alması ve devletim adına aldım gibi bir ifadeyi kullanması düşündürücüdür. Durum böyleyse ABD'li üst düzey yöneticilerle bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Büyükelçi kendi kafasına göre bu kararı aldıysa bir dakika orada tutulmamalı. Bu yetkiyi sana kim verdi denilmeli. Bizim büyükelçimiz böyle bir şey yapsa bir dakika tutmayız."
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