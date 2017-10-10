Samanyolu Haber /Gündem / Rusya: Türkiye kuralları sertleştirdi /10 Ekim 2017 21:40

Rusya: Türkiye kuralları sertleştirdi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Türkiye'nin tek taraflı olarak Rus tarım ürünlerinin sevkiyat kurallarını sertleştirdiğini belirterek Rusya'nın böyle bir uygulamada bulunmadığını kaydetti.

SHABER3.COM

Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize kuralları sertleştirdi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye'nin yeni kurallarına neden olarak gösterdiği tedbirleri almadı. Bu, partnerlerimizin uygulamaya koyduğu tek taraflı bir tedbir" dendi.

"İPTAL EDİLMESİNİ UMUYORUZ"

Sputnik'in haberine göre Türkiye'nin uygulamaya koyduğu yeni kuralların sonuçlarının Türkiye ve Rusya ticari danışmanlar ve ataşe birimlerinde belgelerin onayıyla ilgili sürecin nasıl işleyeceğine bağlı olduğunu ifade eden bakanlık, "Türk tarafının Rus ürünleri sevkiyatına getirdiği yeni kuralların en kısa zamanda iptal edilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye'deki Ticaret Temsilciliği'nin en yakın zamanda Türkiye ekonomi ve tarım bakanlıklarının yetkilileriyle görüşmeyi planladığı teyit edilen açıklamada, şu sözlere yer verildi: "İlgili başvuru yapıldı. Partnerlerin yanıtı bekleniyor"
<< Önceki Haber Rusya: Türkiye kuralları sertleştirdi Sonraki Haber >>

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:11