Samanyolu Haber /Gündem / Atilla Taş o davadan beraat etti /10 Ekim 2017 22:29

Atilla Taş o davadan beraat etti

15 Temmuz sonrası tutuklanan Atilla Taş'tan son dakika haberi geldi. Atilla Taş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiğine dair görülen davada beraat etti.

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Atilla Taş’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten beraat

Prof. Yaman Akdeniz, Atilla Taş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat ettiğini duyurdu.
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