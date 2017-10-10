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Atilla Taş o davadan beraat etti
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Atilla Taş o davadan beraat etti
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10 Ekim 2017 22:29
Atilla Taş o davadan beraat etti
15 Temmuz sonrası tutuklanan Atilla Taş'tan son dakika haberi geldi. Atilla Taş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiğine dair görülen davada beraat etti.
SHABER3.COM
Atilla Taş’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten beraat
Prof. Yaman Akdeniz, Atilla Taş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat ettiğini duyurdu.
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