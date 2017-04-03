21 gazeteciyi tahliye eden heyet hakkında HSYK'dan skandal karar

15 Temmuz sonrası attıkları tutuklanan ve 8 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan 25 gazeteciden 21'i 5 günlük duruşma sonunda tahliye edilmiş ancak AKP'li troller ve 'merkez medya'daki bazı isimlerin hedef göstermesi sonucu yeniden gözaltına alınmıştı.







Gazetecilerin emniyetteki gözaltı süreci devam ederken HSYK Aktrollere teslim oldu ve 21 gazeteci hakkında tahliye kararı veren mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı, hâkimler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim'i açığa aldı.





Öte yandan HSYK, 45 hâkim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.













