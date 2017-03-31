Flaş! 21 gazeteciye tahliye

21 gazeteciye tahliye





Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülmeye başlanan dava kapsamında 28 gazeteci örgüt üyeliği, Said Sefa ise, örgüt yöneticiliği ile suçlanıyordu.





Dört gündür devam eden ifade alma işleminin ardından, duruşma savcısı ‘Gülen Cemaati üyeliği’ suçlamasıyla yargılanan 25 tutuklu gazetecinin 13’ünün tahliyesi yönünde mütalaa verdi. Savcılığın tahliyesini istediği gazeteciler arasında şu isimler yer aldı: Hüseyin Aydın, Bünyamin Köseli, Atilla Taş, Oğuz Usluer, Yetkin Yıldız, Erkan Acar, Seyid Kılıç, Abdullah Kılıç, Murat Aksoy, Cihan Acar, Ali AKkuş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu





Gazetecilerden 21’i tahliye edildi. Tahliye edilen isimler şöyle: Cuma Ulus, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Erkan Acar, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Bayram Kaya, Ali Akkuş, Ahmet Memiş, Abdullah Kılıç, Atilla Taş, Murat Aksoy, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Muhammet Said Kuloğlu





Tutukluluğunun devamına karar verilen 5 sanık ise şunlar: Davut Aydın, Emre Soncan, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık





YARGILANAN İSİMLER





Yargılananlar, Gülen Cemaati ile anılan basın organlarında çalışmış olmaları, yazdıkları köşe yazıları, attıkları tweetler ve hatta yaptıkları retweetlerden hareketle 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte, algı oluşturmakla suçlanıyor.





Yargılananlar: Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Said Sefa, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız