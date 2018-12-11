MİT'tin adam kaçırma ve işkence iddiaları Alman Devlet Televizyonu'nda





Fransa’nın etkili yayın organı Le Monde, İsrail’in önemli gazetelerinden Haarezt, İspanya’da El Pais, Alman ZDF kanalının Frontal21 programı, İsveç merkezli TT News Agency, Danimarka merkezli Mandag Morgen, Almanya merkezli Addendum, İtalya merkezli Il Fatto Quotidiano ve Almanya merkezli Correctiv'in aralarında bulunduğu yayın organları, “Türkiye’de kaçırılan muhalifleri” manşetlerine taşıdı.



ZDF ve Gazetecilik ağı Corrective'in çalışmalarına dayanan haberde, Tolga ve Ali adlarını kullanan iki kişinin iddiaları yer alıyor.

Bu akşam Avrupa saati ile 21'de Alman ZDF televizyonunda yayınlanacak dosyada İki tanık sokak ortasında bir araçla başlarına çuval geçirilerek zorla kaçırıldıklarını ve söz konusu cezaevine getirildiklerini anlatıyor. Cezaevinde kendilerine Gülen yapılanmasına yönelik kişilerin sorulduğu ve onlar aleyhinde ifade vermelerinin istendiğini aktaran söz konusu iki kişi, işkenceye maruz kaldıklarını da öne sürüyor.





Haberde, iki kişinin tutuldukları hücrenin sürekli gözetim altında tutulduğu ve yüksek sesle müzik dinletildiğine yer veriliyor. ZDF ve Corrective'in araştırmaları sonucu elde ettiği bilgiler ışında hazırlanan haberde, söz konusu iki kişinin bir süre sonra maruz kaldıkları muameleye dayanamadıkları ve yere yığıldıkları ancak bu kez de fiziksel şiddete maruz kaldıkları aktarılıyor.





İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önce benzer iddiaları belgelemişti. Frontal 21 programına demeç veren İnsan Hakları İzleme Örgütü Almanya Direktörü Wenzel Michalski, "Tüm bunların sistematik yapıldığından yola çıkmalıyız" diye konuştu.





Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası hizmet hareketine yönelik soruşturmalar sürüyor.Hizmet Hareketi ile ilişkili oldukları gerekçesiyle on binlerce kişi yargılanıyor. İnsan hakları kuruluşları duruşmalarda sıklıkla gizli tanıkların bulunmasını eleştiriyor. Frontal 21 programına konuşan ve Ali ve Tolga kod adını kullanan iki kişi de, maruz kaldıkları işkence sonrası mahkemede gizli tanık olmaya hazır duruma geldiklerini ifade etti. İki kişi bu sayede serbest bırakıldıklarını ve yurt dışına kaçma imkanı bulduklarını öne sürdü.





Haberle ilgi çalışmalar ortak bir internet sitesinde toplandı . İngilizce ve Almanca yapılan internet sitesinde haber gelen bilgiler ışığında daha da genişleyecek.









Haberde, iddianın Ankara'ya sorulduğu ancak basına bir yanıt ulaşmadığına da yer verildi.





Ayrıca bu haber çalışması Türkiye'deki işkence iddialarıyla Avrupa Basınında çıkan ilgili en kapsamlı ve detaylı çalışma olma özelliğini de taşıyor.





















ZDF Frontal 21 programındaki dosyayı Çarşamba akşamı daha geniş bir şekilde yayınlayacak