Kolombiya’da polis akademisine saldırı: En az 9 ölü, 54 yaralı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bir polis akademisine bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 9 kişinin öldüğü 54 kişinin yaralandığı bildirildi.





Yerel saatle sabah 9.30’da meydana gelen olayda, görgü tanıklarına göre bomba yüklü bir araç yüksek hızla okulun güvenlik bariyerlerini aşarak içeri girdikten sonra infilak etti.





General Santander adlı polis akademisinde yapılan terfi töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıda ölenler arasında Panama ve Ekvador vatandaşlarının da olduğu bildirildi.





Henüz üstlenenin olmadığı saldırının son 9 yılda ülkede düzenlenen en büyük saldırı olduğu ifade ediliyor.