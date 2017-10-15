Samanyolu Haber /Gündem / Somali'de katliam: En az 189 ölü /15 Ekim 2017 18:48

Somali'de katliam: En az 189 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun merkezi bölgesindeki bir otele bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendi. Katliamda en az 189 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

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Somali’de bomba yüklü kamyonla katliam yapıldı. Güvenlik yetkilileri, ülkenin başkenti Mogadişu’daki Safari Otel’in girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda en az 189 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, üç günlük ulusal yas ilan etti.

Otelin önündeki K5 kavşağında meydana gelen patlamanın şiddetiyle otelin bir bölümü çökmüş, çok sayıda insan enkaz altında kalmıştı.

İKİNCİ SALDIRI

Polis yetkilileri, kentin Medina ilçesinde yaşanan ikinci bombalı saldırıda ise iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Patlamanın, Somali’de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Eş Şebab’ın 2007’de başlattığı ayaklanmadan bu yana bölgede yaşanan en ölümcül saldırı olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE AMBULANS UÇAK GÖNDERİYOR

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yardım götürmesi ve yaralıları Türkiye’ye getirmesi için Somali’ye askeri ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdiği öğrenildi.
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