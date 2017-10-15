Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan nereye helikopterler oraya! /15 Ekim 2017 19:03

Erdoğan nereye helikopterler oraya!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz sonrası başlayan konvoyu helikopterli takip uygulamasını Sırbistan ziyaretiyle yurt dışına taşıdı.

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Devlet araç filosunda 11 VIP uçak ve 3 Sikorsky helikopter bulunuyor. 

Özellikle Ankaralılar 15 Temmuz'dan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehir içinde dahi helikopterle seyahat etmesine veya havadan helikopterle takip edilmesine alıştı. Ankara’da bir yılı aşkın süredir gece gündüz helikopter sesi var. Ancak Erdoğan’ın Sırbistan'a yaptığı son yurt dışı seyahatinde görüldü ki artık yurt dışında da aynı uygulama var. Erdoğan bu ziyarette Belgrad’tan Novi Pazar’a geçerken Türkiye’den getirilen helikopterler kullanıldı. 

Şubat 2017’de Erdoğan’ın üç ülkeyi kapsayan Güney Amerika seyahatinde, bir askeri kargo uçağı zırhlı makam aracını da götürmüştü. Daha sonra Erdoğan ABD’de Trump’la yapacağı görüşmeye de kendi makam aracıyla gitmişti. Görünen o ki artık makam aracının yanı sıra helikopterler de yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da Erdoğan’dan ayrılmayacak.

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