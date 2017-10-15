Akşener'in partisini açıklayacağı tarih ve yer belli oldu

Meral Akşener, partisini Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıklayacak





Ankara´nın Yenimahalle İlçesi’nde düzenlenecek program için daha önce bir otelle anlaşan daha sonra anlaşmanın iptal edildiğini duyuran Akşener’in, yeni partisinin kuruluş açıklamasını yapacağı yer belli oldu. Akşener ve ekibi, yeni partileriyle ilgili bilgi verecekleri açıklamayı Nazım Hikmet Kültür Merkezi´nde yapacak. Meral Akşener´in, 25 Ekim günü önce partinin Kurucular Kurulu ile toplanacağı ardından kurulacak yeni parti için Yargıtay´a başvuruda bulunacağı öğrenildi. Akşener’in daha sonra toplantının yapılacağı salona geçerek, yeni partisinin adını ve yol haritasını açıklayacağı belirtildi.