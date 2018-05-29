Solingen katliamı Almanya'da anıldı

Solingen'in de içinde yer aldığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen törende konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu törene katılmaktaki amacının "yabancı düşmanlığını, ırkçılığı bir kere daha lanetlemek ve birlikte mücadele etmek” olduğunu söyledi.





Saldırının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen olayın “hala acı verici” olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bize düşen görev bu faciadan gerekli dersi çıkarıp ırkçılık belasına karşı durabilmektir” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya'ya ırkçılık ile mücadele etmek ve göçmenlerin topluma uyumunu sağlamak için her türlü yardıma açık olduğunu belirtti. Farklı insanların bir arada yaşaması için bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, hedeflerinin herkesin barış içerisinde yaşaması olduğunu kaydetti.





Merkel: Yabancı düşmanlığının Almanya ve dünyada yeri yok





Törene katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel de bir konuşma yaparak yabancı karşıtlığına karşı ortak bir duruş için çağrıda bulundu. "Aşırı sağcılık sadece geçmişe ait bir olgu değil” diyen Merkel, Almanya'da günümüzde de mülteciler ve göçmenlerin, veya sırf dış görünüşleri öyle gözüktüğü düşünüldüğü için insanların saldırıya uğradıklarını söyledi. Bu tarz saldırıların Almanya için "utanç verici olduğunu” belirten Merkel, bu durumu kabul etmediklerini aktardı. Merkel yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve antisemitizmin Almanya'da ve dünyada yerinin olmadığını söyledi.





Törende konuşma yapanlardan bir tanesi de saldırıda iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç oldu. Kendisinin hem Türkiye hem de Almanya’nın bir parçası olduğunu belirten Genç, "Biz burada yaşıyorsak çocuklarımızın kalplerine nefret sokmayacağız” dedi.





Yabancılara karşı nefretin "hep birlikte durdurulması gerektiğini” ifade eden Genç, nefretin toplumda yer almasına izin vermeden göçmenlerin bu toplumun bir parçası olduğunu hissettirmek gerektiğini söyledi.





Almanya Başbakanı Merkel ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na anma törenine katılmaları vesilesiyle teşekkür eden Genç, konuşmasında "Acımı paylaştınız. Bugün sizin yanımda olmanız bana gurur, şeref veriyor” dedi.





"Mevlüde Genç Ödülü”





Törende konuşma yapan bir diğer siyasi ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet’ti. Laschet konuşmasında Solingen saldırısını "Kuzey Ren-Vestfalya eyalet tarihinde İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en korkunç olay” olarak nitelendirdi. “Saldırıdan çıkartılan dersler hala güncelliğini koruyor” diyen Laschet, Solingen saldırısının "kime yönelmiş olursa olsun nefret, şiddet, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın toplumda hiçbir şekilde yer almaması” gerektiğini göstermesi açısından bir ders niteliğinde olduğunu belirtti.





KRV Başbakanı Laschet ayrıca kültürlerarası barışa hizmet edenler için 10 bin euro değerinde "Mevlüde Genç Ödülü” verileceğini açıkladı.





29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen kentinde Türklerin oturduğu evin aşırı sağcı dört Alman tarafından kundaklanması sonucu Genç ailesinin beş üyesi hayatını kaybetmişti. Bu kişiler törende konuşma yapan Mevlüde Genç'in iki kızı, iki torunu ve bir yeğeniydi. 1995 yılında cinayetten hüküm giyen failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.