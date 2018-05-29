Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Çavuşoğlu'na yalanlama: Erdoğan'ı davet etmedik /29 Mayıs 2018 18:44

Almanya'dan Çavuşoğlu'na yalanlama: Erdoğan'ı davet etmedik

Alman hükümet kaynakları, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimler sonrası Berlin'e davet ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran seçimleri sonrasında Berlin’e davet ettiği yönünde Türk basınında yer alan haberler Alman hükümeti tarafından doğrulanmadı. DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Alman hükümet kaynakları, Merkel’in Erdoğan’a bir davet yapmasının söz konusu olmadığına işaret etti. 

“Türk cumhurbaşkanını ancak Almanya Cumhurbaşkanı'nın davet edebileceğine” dikkat çeken Alman hükümet kaynakları, Başbakan Merkel ile Solingen saldırısı anmasına katılan Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugünkü görüşmelerinde "gelecekte gerçekleşmesi olası ziyaretlere" değindiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, Solingen faciasının 25'inci yılı anma etkinlikleri için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dayandırdığı haberinde Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini bildirmiş, davetin Düsseldorf kentindeki anma etkinliği sırasında dile getirildiğini kaydetmişti. AA'nın haberinde Çavuşoğlu'nun, Merkel'in davetini Erdoğan'a ileteceğini söylediği de belirtiliyor.

Erdoğan’a resmi davet askıya alınmıştı

İki ülke ilişkilerinde güven bunalımının aşılmasını ve normalleşme sürecinin başlamasını isteyen Türk tarafı geçtiğimiz aylarda Alman tarafına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’yı ziyaret etme isteğini iletmişti. 

Erdoğan’ın Alman mevkidaşı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmesinde de konu gündeme gelmiş, gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını izleyen süreçte ilişkilerde normalleşme adımları bağlamında ziyaretin gerçekleşebileceğini değerlendiren Steinmeier, Erdoğan’ı Almanya’ya resmen davet etmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Mayıs ayında yapılması düşünülen ziyaretin ön hazırlıklarını görüşmek üzere Berlin’e gelmiş ancak aynı gün Türkiye’de alınan erken seçim kararı üzerine taraflar ziyaret için görüşmelerin seçim süreci sonrasına bırakılmasını kararlaştırmıştı.
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