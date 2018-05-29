Diploması gündemden düşmeyen Erdoğan: Ben ekonomistim

Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:





*Başkan adaylarından bir tanesi ne diyor? 'Ben havalimanı falan böyle işlerle uğraşmam' Kim diyor bunu? Sen en işle uğraşırsın ki? 'Bütçede para yok bunlar havalimanı yapıyor, bütçede para yok Kanal İstanbul yapıyor' diyor. Para olduğu zaman iş kolay, para olmadan iş yapabiliyor musun? Ne demek bu? Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin, dünyaya biz bunun dersini verdik





*Bunların derdi Türkiye'yi yönetmek falan değil, bunlar daha kendi partilerinin iç mücadelesinden, iç kavgalarından çıkamamışlar. Türkiye'nin yönetimine talip oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim.





*Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu, kazanamayacağını biliyor. Bunu (İnce) topun ağzına sürdü işi bitirelim diye

Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Peki muhalefetin adayları ne yapıyor? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayları ne vadediyor, söyleyeyim mi? Koskoca bir hiç





IMF BORÇ İSTEDİ, 'VERİN' DEDİM, ŞAŞIRDILAR, VAZGEÇTİLER'