Samanyolu Haber /Gündem / Diploması gündemden düşmeyen Erdoğan: Ben ekonomistim /29 Mayıs 2018 19:06

Diploması gündemden düşmeyen Erdoğan: Ben ekonomistim

Tayyip Erdoğan Çorlu'da seçim konuşması yaptı. Erdoğan, sürekli gündeme getirilen 4 yıllık üniversite diplomasının olmadığı iddialarının gölgesinde 'ben ekonomistim' diye konuştu

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Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

*Başkan adaylarından bir tanesi ne diyor? 'Ben havalimanı falan böyle işlerle uğraşmam' Kim diyor bunu? Sen en işle uğraşırsın ki? 'Bütçede para yok bunlar havalimanı yapıyor, bütçede para yok Kanal İstanbul yapıyor' diyor. Para olduğu zaman iş kolay, para olmadan iş yapabiliyor musun? Ne demek bu? Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin, dünyaya biz bunun dersini verdik

*Bunların derdi Türkiye'yi yönetmek falan değil, bunlar daha kendi partilerinin iç mücadelesinden, iç kavgalarından çıkamamışlar. Türkiye'nin yönetimine talip oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim.

*Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu, kazanamayacağını biliyor. Bunu (İnce) topun ağzına sürdü işi bitirelim diye
Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Peki muhalefetin adayları ne yapıyor? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayları ne vadediyor, söyleyeyim mi? Koskoca bir hiç

IMF BORÇ İSTEDİ, 'VERİN' DEDİM, ŞAŞIRDILAR, VAZGEÇTİLER'

*Buralara öyle lafla gelmedik, işle geldik. Göreve geldik Türkiye'nin IMF'ye borcu neydi biliyor musunuz? 23,5 milyar dolar. 2013'te bu borcu biz sıfırladık ve bizden IMF borç istedi. 5 milyar avro istedi. Arkadaşlar 'Verelim mi?' dediler, 'Verin.' dedim. 'Borç alan emir alır.' dedim. Baktılar ki bu Türkler, çılgın Türkler şaşırdılar, vazgeçtiler. Biz buyuz
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