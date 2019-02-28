Samanyolu Haber /Gündem / Soğanda sıfır vergi uygulaması uzatıldı /28 Şubat 2019 11:23

Soğanda sıfır vergi uygulaması uzatıldı

Hükümet kuru soğandaki fiyat artışına çözümü yüzde 49.5’lik gümrük vergisini sıfırlamakta bulmuştu.

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Sıfır vergi uygulaması bugün sona eriyordu.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni kararla gümrüksüz soğan ithalatı süresi 31 Mart’a kadar uzatıldı.
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