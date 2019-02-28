Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır’da savcı, 14 öğretmene halı saha yüzünden kızdı, gözaltına aldırdı /28 Şubat 2019 11:20

Diyarbakır’da savcı, 14 öğretmene halı saha yüzünden kızdı, gözaltına aldırdı

Diyarbakır’da halı saha saati yüzünden öğretmenler ve bir savcı arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda 14 öğretmen gözaltına alındı

SHABER3.COM

Diyarbakır Çermik’te yaşanan olayda, öğretmenlerin halı saha maçı 9 ila 10 saatleri arasında, savcının maçı ise 10 ila 11 saatleri arasındaydı.

Maç saatini karıştıran savcı, öğretmenlerin saatinde halı sahayı kullanmak istedi. Öğretmenlerin duruma itiraz etmesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası, 14 öğretmen gözaltına alındı.

MEB yönetimi: Kabul edilemez

Gözaltılara tepki gösteren bakan yardımcısı Safran, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür.”

MEB Personel Müdürü Hamza Aydoğdu da gözaltıları eleştirdi. Bu durumu ‘kabul edilemez‘ bulduğunu ifade eden Aydoğdu, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: “Diyarbakır’da 14 öğretmenimiz halı sahada maç yaparken gözaltına alınmıştır. Adalet, şahsi ihtiraslar için kullanılamaz; öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum. Öğretmenler, toplumun çimentosudur; itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez…“


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyarbakır’da savcı, 14 öğretmene halı saha yüzünden... Sonraki Haber >>

Uçak pistte kayarak spin attı

Uçak pistte kayarak spin attı

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Muhteşem uzay görüntüleri

Muhteşem uzay görüntüleri

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Marangozdan ilginç buluş

Marangozdan ilginç buluş

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Ormanda alev hortumu paniği

Ormanda alev hortumu paniği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:15