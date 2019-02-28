Diyarbakır’da savcı, 14 öğretmene halı saha yüzünden kızdı, gözaltına aldırdı

Maç saatini karıştıran savcı, öğretmenlerin saatinde halı sahayı kullanmak istedi. Öğretmenlerin duruma itiraz etmesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası, 14 öğretmen gözaltına alındı.





MEB yönetimi: Kabul edilemez





Gözaltılara tepki gösteren bakan yardımcısı Safran, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür.”





MEB Personel Müdürü Hamza Aydoğdu da gözaltıları eleştirdi. Bu durumu ‘kabul edilemez‘ bulduğunu ifade eden Aydoğdu, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: “Diyarbakır’da 14 öğretmenimiz halı sahada maç yaparken gözaltına alınmıştır. Adalet, şahsi ihtiraslar için kullanılamaz; öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum. Öğretmenler, toplumun çimentosudur; itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez…“





