Samanyolu Haber /Gündem / Kim ve Trump anlaşamadı: ‘Tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorlar’ /28 Şubat 2019 11:28

Kim ve Trump anlaşamadı: ‘Tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorlar’

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

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İki liderin ana gündemi ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik ambargosunu hafifletmesi karşılığında Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasıydı.


Zirveden Kore Savaşı’nı resmi olarak sonlandıracak bir anlaşma çıkma olasalığının yüksek olduğu söyleniyor, hatta imza töreni için hazırlık yapıldığı ifade ediliyordu. İki liderin şakalaşırken çekilen fotoğrafları ya da jest niteliğinde sarf ettikleri sözler son dönemde medya gündeminde önemli yer tutuyordu. Kim zirveden önce “Harika diyaloğumuz var” demişti.

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de iki gün süren görüşmelerin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona erdiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeyi ‘yapıcı’ olarak nitelerken “Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor” dedi.


Vietnam’da bir basın toplantısı düzenleyen Trump da şunları söyledi: “Çok verimli iki gündü. Ancak bazen anlaşma olmadan masayı terk etmeniz gerekir. Anlaşmazlığın merkezinde yaptırımlar vardı. Kuzey Kore tarafı tüm yaptırımların kaldırılmasını talep etti. Bir takım tavizler önerdiler ancak bu tavizler bizim istediğimiz alanlarda değildi. Bunu yapamazdık. Yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Herhangi bir taviz vermedik. istediğimiz noktaya gelineceğini tahmin ediyorum. Kim, nükleer roket testlerine ara verme sözü verdi. Birbirimizi seviyoruz. İyi bir ilişkimiz var.”
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