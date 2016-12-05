Slaven Bilic için tehlike çanları çalıyor





14 haftası tamamlanan Premier Lig'de küme düşme potasının sadece 1 basamak üstünde 12 puanla 17. sırada bulunan West Ham haftasonu oynanan Londra derbisinde Arsenal'e 5-1 yenilmesi sonrası taraftarlarında tepkisini alan 48 yaşındaki teknik adam için West Ham yönetiminin bu hafta içi toplanarak geleceği hakkında karar alması bekleniliyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre önümüzdeki hafta karşılacağı Liverpool maçı öncesi West Ham yönetimi Bilic ile ilgili bir karar verecek. Haberlere göre Hırvat adama ya 3 maç daha şans verilecek yada Liverpool maçı öncesi takımdan gönderilecek.