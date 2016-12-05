Samanyolu Haber /Spor / Slaven Bilic için tehlike çanları çalıyor /05 Aralık 2016 17:03

Slaven Bilic için tehlike çanları çalıyor

Geçen yıl Premier Lig'de yakaladığı başarıyı bu sene henüz yapamayan West Ham takımında Hırvat teknik adam Slaven Bilic için tehlike çanları çalıyor.

Slaven Bilic için tehlike çanları çalıyor


14 haftası tamamlanan Premier Lig'de küme düşme potasının sadece 1 basamak üstünde 12 puanla 17. sırada bulunan West Ham haftasonu oynanan Londra derbisinde Arsenal'e 5-1 yenilmesi sonrası taraftarlarında tepkisini alan 48 yaşındaki teknik adam için West Ham yönetiminin bu hafta içi toplanarak geleceği hakkında karar alması bekleniliyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre önümüzdeki hafta karşılacağı Liverpool maçı öncesi West Ham yönetimi Bilic ile ilgili bir karar verecek. Haberlere göre Hırvat adama ya 3 maç daha şans verilecek yada Liverpool maçı öncesi takımdan gönderilecek.
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