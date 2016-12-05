Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Yoksa batarız...' /05 Aralık 2016 16:58

'Yoksa batarız...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AVM kiralarında dövizden TL’ye dönülmesi çağrısının ardından Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER), 1 yıl boyunca kira ödemelerinde doların 3 liradan, avronun da 3.30’dan sabitlenmesini istedi.

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Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, sadece son bir ayda AVM içindeki kiraların yüzde 10 arttığına dikkat çekerek, “Kur artışından dolayı zaten piyasada bir güvensizlik oluştu. Hem bizim sektörde hem de diğer perakende pazarında güvensizlik ortamı oluştu. Tüketici iştahı düştü. Satışların azaldığı böyle bir ortamda, kira giderimiz ise kur artışı nedeniyle yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanımız, bize ses oldu. AVM’lerde Euro ve dolar olarak alınan kiralarda, 1 yıl boyunca, doların 3 liradan, Euro'nun da 3.30’dan sabitlenmesini istiyoruz” dedi.

Yıldız aksi halde, birçok AVM’nin hayalet duruma geleceğini, mağazaların bir bir kapanacağını, dolayısıyla binlerce kişinin de işsiz kalacağını söyledi.
 
AVM Kiracıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği ile temas halinde olduklarını anlatan Yıldız, onlarla da konuşarak kira kurlarının sabitlenmesi konusunda AVM işleticilerine ortak çağrı yapmak istediklerini söyledi. Yıldız, “Kurdaki hızlı artışla iyice sıkıştık. Ortak hareket etmek istiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Kurun nerede duracağını bilmiyoruz. Endişeliyiz” dedi.
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