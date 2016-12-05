Samanyolu Haber /Spor / Riekerink'e hesap soracaklar /05 Aralık 2016 17:06

Riekerink'e hesap soracaklar

SEZONA iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, haftalar ilerledikçe o pozitif görüntüsünden çıkıp, taraftarına sıkıntı veren bir futbol oynamaya başladı.

Riekerink'e hesap soracaklar


Lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde olan Sarı-Kırmızılı takımın, haftanın en karlısı olmasına rağmen camiayı memnun etmediği bir gerçek. Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklama, oynanan futboldan yönetimin de memnun olmadığı gerçeğini açıkça belli ediyor. Nasuhi Sezgin, maçı kazanmalarına rağmen oynanan futbolun şampiyonluğa yetmediğini vurguladı.


Galatasaray Yönetimi'nde takımın oynadığı futboldan memnuniyetsizlik sadece Nasuhi Sezgin ile kısıtlı değil. Yönetimin büyük çoğunluğu Nasuhi Sezgin gibi düşünüyor. Sadece Başkan Dursun Özbek yöneticilere göre takıma daha pozitif yaklaşıyor. Ancak bu genel memnuniyetsizlik Jan Olde Riekerink ile bir hesaplaşmayı gündeme getirecek gibi. Galatasaraylı yöneticiler, Sportif A.Ş. yönetimindeki Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu ile de görüşerek, Riekerink'den oynanan bu kötü futbolun hesabının sorulmasını talep edecek. Bu nedenle Riekerink'in önümüzdeki günlerde yönetim masasına çağrılıp, oynanan futbolun verimsizliği ve oyundan alınan oyuncuların verdikleri tepkilerin nedeni de ayrıca sorulacak.
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