Samanyolu Haber /Gündem / Böyle 'suç' olur mu? /02 Şubat 2017 13:00

Böyle 'suç' olur mu?

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde gözaltına alınan, Fehtullah Gülen Hocaefendi'nin yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

SHABER3.COM

Böyle suç olur mu?

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında gözaltına alınan, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeğeni M.A.S'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

6 Ocak'ta Fethullah Gülen Hocaefendi'nin ablası Nardane S.'nin oğlu M.A.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

HOCAEFENDİ İLE AKRABA OLMA SUÇU(!)

Aleyhinde tutuklamayı gerektirecek hiçbir delil bulunmayan M.A.S.'yle ilgili tek gerekçe olarak Hocaefendi'yle olan akrabalık bağı gösterildi. 
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