Böyle suç olur mu?







Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında gözaltına alınan, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeğeni M.A.S'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.





6 Ocak'ta Fethullah Gülen Hocaefendi'nin ablası Nardane S.'nin oğlu M.A.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.





Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





HOCAEFENDİ İLE AKRABA OLMA SUÇU(!)





Aleyhinde tutuklamayı gerektirecek hiçbir delil bulunmayan M.A.S.'yle ilgili tek gerekçe olarak Hocaefendi'yle olan akrabalık bağı gösterildi.