Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak'ta askeri helikopter düştü /31 Mayıs 2017 22:15

Şırnak'ta askeri helikopter düştü

Şırnak'ta Cougar tipi askeri helikopter yüksek gerilim hatlarına takılarak düştü.

Şırnak'ta askeri helikopter düştü

Saat 19:40 sıralarında 23. Tümen Komutanlığı'na ait helikopter, Şırnak'ın Şenoba bölgesinde düştü.

Askeri helikopterin düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

VALİLİK TEYİT ETTİ

Şırnak Valiliği, helikopterin yüksek gerilim hatlarına takılıp düştüğünü açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür. Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir" ifadesine yer verildi.
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