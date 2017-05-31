Türkiye'de Suriyeli olmayan sığınmacılar okula gidemiyor





Rapora göre, Türkiye'deki pek çok sığınmacı çocuk, "keyfi uygulamalar" nedeniyle okula gidemiyor.





Raporda Türkiye'deki yasalara ve uluslararası hukuka göre bu çocukların eğitim hakkı olduğu belirtilerek, İçişleri Bakanlığı'na "Suriyeli olmayan sığınmacı çocukların eğitime erişimini engelleyen politikalarından vazgeçmesi" çağrısı yapıldı.





İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Simon Rau, "Türkiye yasalarla ülkedeki tüm çocukların eğitim görmesini güvence altına almaktadır ancak birçok sığınmacı çocuk için bu, boş bir vaadden öteye geçmiyor. Türkiye'nin sığınmacı çocuklar dahil tüm çocukların okula gitmesini sağlamak için atabileceği makul adımlar var" dedi.





İnsan Hakları İzleme Örgütü Mart 2017'de, yaşları 5-17 arasında değişen 68 Afgan ve İranlı çocuğun aileleriyle görüştü. Görüşmeler sığınmacıların ikamet için yönlendirildikleri Denizli, Trabzon ve Gümüşhane'nin yanı sıra İstanbul'da yapıldı.



