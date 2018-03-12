Samanyolu Haber /Teknoloji / Siri neden başarasız oldu? /12 Mart 2018 17:43

Siri neden başarasız oldu?

Dünya’nın ilk sesli asistanlarından biri olması nedeniyle bir hayli popüler olan Siri hakkında oldukça ilginç bir açıklama geldi. Sanal asistanın eş kurucusu Norman Winarsky ise asistanın Alexa ve Google Assistant’ın gerisinde kalmasının tek sebebinin Apple firması olduğunu belirtti.

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Apple'ın iPhone 4S modelini tanıtmasıyla ortaya çıkan Siri'nin, üzerinden geçen yedi yılın sonunda en büyük üçüncü sanal asistan haline gelmesinin sebebi oldukça tartışılıyor. Bu tartışmaya da son noktayı Siri'nin eş kurucusu Norman Winarsky koydu.

'HER ŞEYİ YARIM YAMALAK YAPAN BİR ASİSTAN'

Winarsky'e göre Apple, sanal asistanın aynı anda çok fazla şey yapması ve çok fazla kişi olması için gereğinden fazla çabalıyor. Bu yüzden ortaya her şeyi yarım yamalak yapabilen ve hiçbir şeyi tam gerçekleştiremeyen bir asistan çıkıyor.

'HER ALANDA KULLANICILARINA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR'

Winarsky açıklamasında Apple'ın 2010 yılında şirketi satın almasıyla birlikte belli bir plan çizdiğini ve bu plana göre programın eğlence ve gezi amaçlı kullanılması gerektiğini belirtti. Örneğin, Siri uçuşunuzun iptal olduğunu sizden önce öğrenecek ve siz akıllı telefonunuzu cebinizden çıkardığınız anda size aynı lokasyona farklı şekillerde nasıl gidebileceğinizi göstermiş olacaktı.

Fakat Apple'ın kafasındaki planlar büyük bir değişime uğradı. Sanal asistan şu anda iOS kullanıcılarının hayatlarındaki her alanda onlara yardımcı olmaya çalışıyor. En çok kullanılan özelliklerin başında da çeşitli zamanlayıcılar, alarm kurulması ile hava durumu kontrolleri geliyor. Buna rağmen Apple kullanıcıları tüm sorularının yanıtlarını alamıyor ve Siri birçok noktada tıkanıp kalıyor.

'APPLE BOŞA KÜREK ÇEKİYOR'

Winarsky Apple'ın uzun süredir aslında asla elde edemeyeceği bir mükemmellik seviyesine gelmeye çalıştığını belirtti. Ve firmanın boşa kürek çektiğini de söyleyerek sözlerini noktaladı.
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