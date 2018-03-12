Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Rusya'dan et ithalatı ihtiyaçtan değilmiş .. Siyasi kararmış... /12 Mart 2018 17:48

AKP'nin Rusya'dan et ithalatı ihtiyaçtan değilmiş .. Siyasi kararmış...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin et ihtiyacından değil genelde siyasi olarak ithalat yapmak durumunda kaldığını söyledi. Fakıbaba, "Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleri ile alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar" dedi.

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Rusya'dan kırmızı et, süt ve deniz ürünleri ithalatına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, "Süt ile ilgili olarak süt fazlalığımız var. İthalat olacak mı şu anda bilmiyorum. Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleri ile alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

Fakıbaba, "Sütü ve su ürünlerini ilk defa duyuyorum. Siyasi bir karar varsa bunun arkasında şu anda bilemiyorum. Genelde ülkelere gittiğimizde ithalat ve ihracat şeması ortaya çıkıyor. Ülkelerle bir yerde anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Süt ve su ürünleri ile ilgili bilmiyorum ama et ile ilgili konuşulduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, "Türkiye'nin çok büyük et ihtiyacından değil de genelde siyasi olarak ihracat yaptığınız ülkelerden ithalat da yapmak zorunda olduğunuz için bazı kalemlerde ister istemez böyle şeyler gündeme gelebiliyor. İthal edilecek bile olsa büyük seviyelerde değil küçük seviyelerde olur" dedi.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rus şirketlerinin ürettiği kırmızı et, süt ve deniz ürünlerinin Türkiye'ye ihracatının en yakın zamanda başlamasını beklediklerini söylemişti.
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