Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Rusya'nın en büyük enerji şirketi Rosneft'in hissedarı oldu /12 Mart 2018 17:36

Çin, Rusya'nın en büyük enerji şirketi Rosneft'in hissedarı oldu

Çin'in devlete ait China Huarong Asset Management şirketi, Rus enerji firması Rosneft'in 9.1 milyar dolarlık hissesini almaya hazırlanan CEFC China Energy'den yüzde 36.2'lik hisse satın aldı.

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Çin Maliye Bakanlığı'nın kontrolündeki Huarong, CEFC'in hisselerini aralık ve şubat aylarında olmak üzere iki dilim halinde satın aldı.

Eylül ayında CEFC Energy, Glencore ve Qatar Investment Authority'den (QIA) Rosneft hisselerini almayı planladığını duyurmuştu. Taraflar, yüzde 14.16'lık hisseyi 9.1 milyar dolar karşılığında satın alma konusunda anlaşmıştı.

Anlaşmaya göre Rosneft, CEFC'ye 2023 yılına kadar yılda 60.8 milyon ton petrol tedarik edecek.

Rosneft CEO'su İgor Seçin de, Rossiya 24'te verdiği demeçte Rosneft hissedarlarının nihai yapısının belirlendiğini söylemişti.

Rosneft'in 19.5 hissesi, 7 Aralık 2016'da 11.3 milyar dolar karşılığında İngiltere-İsviçre ortaklığındaki Glencore ve Katar devlet fonundan oluşan konsorsiyuma satılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet enerji şirketi Rosneft hisselerinin yüzde 19.5'inin özelleştirilmesinin 2016'da küresel piyasada yapılan en büyük anlaşma olduğunu ifade etmişti.
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