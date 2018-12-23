Samanyolu Haber /Dünya / Sırbistan'da Erdoğan'ın kankası Vucic karşıtı gösteriler büyüyor /23 Aralık 2018 12:22

Sırbistan'da Erdoğan'ın kankası Vucic karşıtı gösteriler büyüyor

Sırbistan, Cumhurbaşkanı Vucic'in protesto edildiği gösterilere sahne oluyor. Üçüncü kez düzenlenen gösteriler, muhalefet lideri Stefanovic'in hedef alınmasının ardından başlamıştı.

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Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'e karşı protesto gösterileri sürüyor. Üçüncü kez Cumartesi günü Vucic'in politikalarını protesto eden binlerce kişi Belgrad'da eylem yaptı. Göstericiler Vucic'in kendisini eleştirenlere ve muhalif kesime yönelik politikalarının ülkede bir şiddet iklimine yol açtığını savunuyor.

Haber portalı danas.rs başkent Belgrad'da Cumartesi akşamı düzenlenen protestolara katılanlar, "Başladı" ve "Herkes özgür olmadığı sürece kimse özgür değildir" pankartları taşıdıklarını bildirdi.

Eyleme katılanlar "hükümetin muhalif kesime uygulanan şiddeti tolere etmesini" eleştiriyor. Protesto gösterilerinin düzenlenmesi çağrısı yapan muhalafet partileri, sol kesimden sağ kesime kadar geniş bir yelpazeye sahip.



Sırbistan'da üçüncü kez Cumartesi günü düzenlenen gösterilerin fitilini, muhalefetteki Sırbistan Solu partisinin lideri Borko Stefanovic'in uğradığı saldırı ateşledi.

Geçen Kasım ayı sonunda Krusevac kentinde gerçekleştirilen saldırıda Stefanovic, siyah kıyafetli bir grup tarafından demir çubukla dövülmüştü. Muhalif liderin yaralandığı olayın ardından saldırının faili olduğu açıklanan kişiler yakalanmıştı.

Saldırı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic tarafından da kınandı. Ancak muhalefet, yaptığı açıklamalarla ülkeyi şiddet iklimine sürüklemekle suçladığı Vucic ve iktidardaki partisini bu saldırıdan sorumlu tutuyor.
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