Sırbistan'da Erdoğan'ın kankası Vucic karşıtı gösteriler büyüyor

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'e karşı protesto gösterileri sürüyor. Üçüncü kez Cumartesi günü Vucic'in politikalarını protesto eden binlerce kişi Belgrad'da eylem yaptı. Göstericiler Vucic'in kendisini eleştirenlere ve muhalif kesime yönelik politikalarının ülkede bir şiddet iklimine yol açtığını savunuyor.





Haber portalı danas.rs başkent Belgrad'da Cumartesi akşamı düzenlenen protestolara katılanlar, "Başladı" ve "Herkes özgür olmadığı sürece kimse özgür değildir" pankartları taşıdıklarını bildirdi.





Eyleme katılanlar "hükümetin muhalif kesime uygulanan şiddeti tolere etmesini" eleştiriyor. Protesto gösterilerinin düzenlenmesi çağrısı yapan muhalafet partileri, sol kesimden sağ kesime kadar geniş bir yelpazeye sahip.











