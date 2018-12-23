Samanyolu Haber /Gündem / Baba ve oğlunu 'Kürdüz' deyince vuruldular /23 Aralık 2018 12:09

Baba ve oğlunu 'Kürdüz' deyince vuruldular

Sakarya'da bir baba oğulun önü kesilerek "Kürt müsünüz, Suriyeli misiniz?" diye soruldu. "Kürdüz" yanıtını aldıktan sonra ateş açan saldırgan, baba Kadir Şakçı'yı öldürdü.

SHABER3.COM

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Kürtçe konuştukları gerekçesi ile silahlı saldırıya uğrayan Kadir Sakçı (43) hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu Burhan Sakçı (16) ise hastanede tedavi altında alındı. Baba ve oğla “Kürt müsün” sorusuna “evet’ cevabı alan saldırganın cinayeti işlediği belirtiliyor.

Olay 16 Aralık pazar günü, Sakarya’nın Hendek ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Saldırıda hayatını kaybeden Kadir Sakçı’nın kardeşi Fahrettin Sakçı yaşananları ARTI TV’ye anlattı.


 
Selahattin Sakçı’nın anlattığına göre olay şöyle meydana geldi.

Muşlu olan Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı’nın önü beştepeler caddesinde bir kıraathanenin önünde kesildi. Hikmet Usta adlı saldırgan, baba ve oğula “Kürt müsünüz?” sorusunu yöneltti.

Baba ve oğlun “Evet Kürdüz” cevabını vermesi üzerine saldırgan, “Zaten sizi sevmiyorum” diyerek belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.



Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı

Olayda yaralanan baba-oğul Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Kadir Sakçı hayatını kaybetti.

Oğlu Burhan Sakçı’nın ise tedavisi devam ediyor. Saldırının ardından Bursa’ya kaçan saldırgan Hikmet Usta burada gözaltına alındı. Saldırganın “Olay esnasında sarhoştum, hatırlamıyorum” diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Kadir Sakçı’nın kardeşi Selahattin Sakçı, saldırganı daha önce hiç tanımadıklarını, kardeşinin bu kişi ile herhangi bir muhabbeti bulunmadığını söyledi.

Sakarya’da 2006’da da benzer bir saldırı yaşanmış, aynı aileden Sabri Sakçı hayatını kaybetmişti.

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