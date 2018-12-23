Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, bu sefer de Metin Akpınar'ı hedef gösterdi /23 Aralık 2018 15:21

Erdoğan, bu sefer de Metin Akpınar'ı hedef gösterdi

Erdoğan, DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sanatçı Metin Akpınar'ı hedef gösterdi. Metin Akpınar'a "Beni ipe götürmek senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsvettesi" diyen Erdoğan, "Bunun bedelini ödeyecekler" ifadesini kullandı.

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Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nda konuştu. 

Açıklamalarıyla AKP Trollerinin hedefi olan Metin Akpınar'a tepki gösteren Erdoğan sanatçıyı açıkça tehdit etti    

İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz bu yola farklı çıktık. Senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde.

Metin Akpınar ne demişti? 

Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar, burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler. Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız" ifadesini kulanmıştı.
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