Samanyolu Haber /Gündem / Pelikancılara göre sıra Hakan Fidan'a geldi /01 Ağustos 2017 12:05

Pelikancılara göre sıra Hakan Fidan'a geldi

15 Temmuz'a ilişkin Hakan Fidan tartışmaları sürerken, AKP'li bir kalemden de istifa çağrısı geldi.

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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, kontrollü darbe tezinden kurtulmak istiyorsak Hakan Fidan’ın bir karar vermesi gerekir diye yazdı.

Uğur'un yazısından bir bölüm şöyle:

Ben şunu merak ediyorum. Sayın MİT Müsteşarı “Çok acil bir durum var, Genelkurmay Başkanı’mızla birlikteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ile mutlaka ve hemen görüşmemiz gerekiyor” dese, acaba ulaşamaz mıydı?
Fidan saat 20.20’de Akar’ın yanından ayrılıyor. Aracındayken yeniden arayamaz mıydı?
Şimdi böyle soruları ortaya atıyoruz diye kimse kızmasın.
Çünkü o saatlere dair bazı belirsiz noktalar kaldıkça ve suskunluk devam ettikçe, F... ve CHP’nin birlikte dillendirdiği “kontrollü darbe yalanı” daha da besleniyor. Ama bu yalan bizim bu tartışmayı yapmamızı engellememeli. Kafamızdaki tüm soruları sorabilmeliyiz.
***
Öyle ya. Eski Başbakan erken saatte sığınağa gönderiliyor. Cari Başbakan Binali Yıldırım olayı vatandaşlarla birlikte öğreniyor, telaşla aradığında da ona günün gelişen olaylarını aktarıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonradan açıkladığı üzere darbe girişiminden eniştesi sayesinde haberdar oluyor.
Eğer “kontrollü darbe yalanı”nı dolaşıma sokan F... çetesi ve onun CHP’deki kuyruklarının yürüttüğü spekülasyonun son bulması isteniyorsa Hakan Fidan’ın bir karar vermesi gerek.
O kararın ne olabileceğini ben söyleyecek değilim şüphesiz ama kamuoyu acaba bir özeleştiriyi de hak etmiyor mu en azından
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