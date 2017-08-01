Nişanyan'ın kaçışı şerefine (!) 128 bina yıkılıyor

İzmir’in dünyaca ünlü turistik köyü Şirince’de imar planına aykırı yapıldığı gerekçesiyle aralarında küçük otel, pansiyon ve evlerin de bulunduğu 128 yapı hakkında verilen yıkım kararı bugün uygulanacak. Yıkılacak yapıların arasında Ali Nesin’in Matematik Köyü de bulunuyor.





3. derece sit alanı olarak kabul edilen Şirince'de imara aykırı olarak yenilenen veya inşa edilen yapılar hakkındaki yıkım kararı 2011'de alınmış ancak tepkiler üzerine yıkım ertelenmişti.





Bugün yıkımına karar verilen evler arasında Nişanyan Evleri ile Ali Nesin’in kurucusu olduğu Nesin Vakfı’na ait Matematik Köy ile Tiyatro Medresesi de bulunuyor.





Ali Nesin, Matematik Köyü'nün yıkımı için kendilerine herhangi bir tebligat gelmediğini açıkladı.