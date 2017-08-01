Gardiyanlar gazeteci Cihan Acar'ın saçlarını zorla kestirdi

Zorla saçları kestirilen Acar’ın avukatı Mustafa Söğütlü, yaşananları “İşkence suçu” olarak değerlendirdi.

29 Temmuz 2016’da tutuklanan gazeteci Cihan Acar’ın 1 yıldır uzattığı saçları tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 Nolu’daki gardiyanlar tarafından zorla kestirildi. Acar’ın avukatı Mustafa Söğütlü’nün aktardığı bilgiye göre Acar geçtiğimiz hafta başında gardiyan tarafından berbere götürüleceği söylenerek koğuşundan çıkarıldı. Söğütlü, Acar’ın ilk etapta saçının biraz toplanacağı düşüncesiyle itiraz etmediğini ancak berber koltuğuna oturup tamamının kesileceğini öğrendiğinde itiraz ettiğini, bunun üzerine 4-5 gardiyanın daha berbere gelerek zorla saçını kestirdiklerini anlattı. Dün Acar’ı ziyaret için cezaevine giden Söğütlü, “Cihan saçlarını 1 yıldan uzun süredir uzatıyordu. Aslında daha kısa keseceklermiş fakat berber de mahkum olduğu için normal erkek saçı boyutlarında kesmiş” dedi.





‘İŞKENCE SUÇU İŞLENMİŞTİR’





Avukat Mustafa Söğütlü, yaşananlardan sonra Acar’ın psikolojisinin kötü olduğunu belirterek, “Gardiyanlar Cihan’ın istemediği bir şeyi zorla yaparak işkence suçu işlemiştir. Cihan kötü muameleye ve işkenceye maruz kalmıştır” diye konuştu. Söğütlü, yaşananlara ilişkin İnfaz Savcılığı’na ve Acar’ın yargılamasının yapıldığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.





İBDA-C'Lİ KAYYIMI REZİL ETMİŞTİ





Genç gazeteci Cihan Acar, 29 Ekim 2015'te İpek Medya Grubu'na el koyma kararı sonrası gazeteye ve televizyona getirilen kayyım Hasan Ölçer'in gazete manşetine müdahale etmesini Periscope yayınıyla dünyaya duyurmuştu. İBDA-C'li olduğu bilinen, Mirzabeyoğlu'nun avukatı Hasan Ölçer tarafından işten atılan Acar, yaptığı yayın sonrası 15 Temmuz bahanesiyle tutuklanmıştı.



