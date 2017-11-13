Eski Bakana göre Tarsus'ta mezar arandı

Mersin'in Tarsus ilçesinin 82 Evler mahallesi'nde, Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıldır sürdürülen kazı bitti ancak tartışması bitmedi.







Sözcü'nün haberine göre Eski Kültür Bakanı ve CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ise yepyeni bir iddia ile ortaya çıktı. Sağlar, "Kazı yapılan bölgede, İncil'de Tarsuslu Paul olarak geçen ve İsa'nın ilk havarileri arasında bulunan, St. Paul'ün mezarının arandığını sanıyorum" dedi. Sağlar, Tarsus'un tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını da belirterek şunları kaydetti:





ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN PARA





"Kültür Bakanlığım döneminde, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal örtülü ödenekten Mersin İl Özel İdaresi'ne para gönderdi ve Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi'nin de beni ziyarete geleceğini söyledi. O hafta Büyükelçi geldi. Tarsus'taki kilisenin kendileri için çok önemli olduğunu, Aziz Paul'ün mezarının da kilise civarında olduğuna inandıklarını söyledi. Restorasyon tamamlandı ama o zaman mezar aranmadı."







'O MEZARI ARADILAR'





"Aldığım bilgi ve tahminimce şimdiki kazıda, mezar arandı. Güvenlik önlemleri doğal ama arkeolojik bir kazı yapıldığı açıklansaydı, bunca spekülasyona meydan verilmezdi. Eğer mezar bulunursa Tarsus, Hristiyanlar için bir numaralı merkez olur ve milyonlarca turist ibadete gelir."





MEZAR ROMA'DA MI TARSUS'TA MI?





Tarsus'ta doğan Aziz Paul'e adanan kilise, M.S 11. yüzyılda inşa edildi. 1993'de Vatikan tarafından bu kilisede 'Aziz Paul Ayin ve Sempozyumu' yapıldı. St. Paul, Hristiyanlığın yaygınlaşması için büyük mücadele veren isim olarak biliniyor. Kilisenin tavanında, Hz. İsa, Yohannes, Mattios, Marcos ve Lucas'ın freskleri bulunuyor. Bazı tarihçiler ise St. Paul'ün mezarının, Roma'daki bazilikada olduğunu iddia ediyor. Bazilikada kazı yapılmış, bulunan bazı kemiklerin St. Paul'e ait olduğu öne sürülmüş, ancak bu durum kesinlik kazanmamıştı.

