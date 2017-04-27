Sınırda TSK ile YPG çatışıyor

Türkiye'nin Suriye sınırında TSK ile YPG arasında çatışmalar yaşanıyor.

Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, 'dün saat 09.00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Hassa İlçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakolu'na havan saldırısında bulunulduğu belirtilerek, karakola isabet eden havanın patlaması sonucu can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.



TSK ile YPG arasındaki çatışmaların Haseke vilayetinin sınıra yakın kasabası Dirbesiye'de yoğunlaştığı belirtiliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG militanlarının sınırı geçen TSK'ya ait zırhlı bir araca ateş açması üzerine TSK'nın top ateşiyle karşılık verdiğini, bunun üzerine Türkiye'nin sınırdaki karakoluna roket atıldığını bildirdi.





Öte yandan Türkiye-Suriye sınır hattına çekilen duvar nedeniyle her yıl Amanos Dağları'ndaki PKK'lılara destek olarak Suriye'den gönderilen teröristlerin bu yıl Türkiye'ye geçiş yapamadığı ve sınır bölgesinde beklediği, gerçekleştirilen atışlarla sınır hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK'lıların da bölgeden uzaklaştırıldığı iddia edildi.





YPG Sözcüsü Redur Helil TSK'nın Dirbesiye çevresinde çeşitli bölgeleri "yoğun top ve havan atışıyla” hedef aldığını açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Helil "Türk ordusunun şu anda tek tek topçu ateşleri var ve bazı sınır karakollarıyla karşılıklı ateş açılıyor” dedi.





Rusya'dan tepki: Kabul edilemez





Öte yandan Türkiye'nin Irak’ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta salı günü düzenlediği hava operasyonunun yankıları sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu tür adımların Moskova'yı "ciddi şekilde kaygılandırdığı” ifade edildi. Açıklamada "Irak ve Suriye'de teröre karşı savaş sona ermiş olmaktan henüz uzakken bu tür eylemler terör karşıtı çabalara şüphesiz katkı sağlamıyor” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca "Türkiye'nin egemen devletlerin sahasında onların meşru hükümetlerini devre dışı bırakmasının da endişe verici olduğu” vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu tür eylemleri kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz” denildi.





ABD 'sıkıntılı'





ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian da Türkiye'nin hava operasyonuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dorrian "Suriye'nin kuzeyinde partner güçlerimizin vurulduğuna ve Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da Peşmerge güçlerinin vurulduğuna inanıyoruz” dedi.





Albay John Dorrian ABD'nin Türkiye'nin Kürt mevzilerine hava saldırıları nedeniyle "sıkıntılı” olduğunu söyledi. Dorrian Türkiye'nin saldırı öncesinde koalisyonun hava operasyonları merkezine yaptığı uyarının geniş bir alanı ifade ettiğini, zamanlama ve yer konusunda ABD birliklerinin güvenliğini sağlamak bakımından spesifik olmadığını belirtti. Albay Dorrian hava operasyonu sırasında ABD kara birliklerinin saldırı bölgelerine 10 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. AP haber ajansına konuşan bir başka ABD'li yetkili ise Türkiye'nin hava operasyonunu koalisyona 20 dakika kala bildirdiğini söyledi.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de dün Türkiye'nin düzenlediği operasyonla ilgili "Kaygılıyız” açıklaması yapmıştı. Toner "Bu saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı ve partnerimiz olan güçlerin talihsiz kayıplarına yol açtı” demişti.