15 Temmuz savcısından çok ilginç itiraflar...

15 TEMMUZ SAVCISINDAN ÇOK İLGİNÇ İTİRAFLAR







Karşımızda hırsızlıklarını örtmek için sabah-akşam 15 Temmuz darbe girişimini “Hizmet”e yamamaya çalışıp yalan söyleyen bir iktidar var. Karşımızda sabah-akşam 20 TV ve 15 gazeteyle yalan püskürtülen bir halk var. Ve iktidarın söylediği yalanları şuursuzca tekrarlayan bir muhalefet var.





Gerçeklerin ortaya çıkması hiç birinin umurunda değil. Daha ötesini Hayvanlar Çiftliği ve 1984 yazarı George Orwell söylüyor: “Toplum gerçekten koptuğu ölçüde gerçeği söyleyenden nefret eder.” Son günlerdeki binlerce gözaltını böyle okumak lazım. “Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır” derler.





SON YALANLAMA SARAY SAVCILARINDAN





İlk olarak Adem Yavuz Arslan yazdı. Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak gibi gazetecilerle ilgili Savcı Can Tuncay hazırladığı iddianame darbe girişimin ardında “Hizmet”in olduğunu yalanını açıkça tekzip ediyor.





DİKKATLE OKUYALIM DEMEK Kİ NEYMİŞ?





“Teşhis edilenlerden (47 albaydan) iki kişi hariç diğerlerinin (Bylock kullananlar da dahil) darbe girişimine iştirak ettiklerine dair herhangi bir tespit bulunmadığı, ayrıca Kurmay Albay seviyesinde olanların dahi darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesinde isimlerinin geçmediği tespit edilmiştir.”





“Bylock kullandığı tespit edilen 800’e yakın askeri personelden haklarında darbe girişimi eylemleri veya silahlı terör örgu¨tu¨ u¨yeliği suçlarından önceden adli İşlem yapılmayan yaklaşık 500’u¨ … Bylock ve diğer kriptografık haberleşme programlarını kullanan ve terör örgu¨tu¨yle organik bağı bu şekilde açığa çıkan askeri personelin çoğunluğunun (somut olayda u¨çte İkisi kadar) darbe girişimine iştirak etmediğidir.”





ERDOĞAN’IN PARAYA BOĞDUĞU LOBİCİ





Savcının bu ifadelerini şunu hatırlatıyor. AKP’nin Fethullah Gülen aleyhinde lobi yapsın diye büyük paralar akıttığı Emekli General Michael Flynn’ın 15 Temmuz darbesi yaşanıyorken (O sırada ABD’de gündüz) bir konferansta şunları diyordu: “Beraber eğitim aldığımız bir generalle görüştüm. Türkiye’de şu anda bizim tanıdığımız askerler yönetime el koyuyor ve siyasal İslamcı iktidarı yerinden ediyor”







SARAY YAZARLARI





15 Temmuz’da 8 ay sonra MİT ve Saray’dan beslenen yandaş yazarlar aynı şeyleri söyledi:





“15 Temmuz ihanetinde F… dışındaki generallerden de büyük katılım olduğu yine somut bir bilgidir.”





“Bu gerçeği inkâr eden komik duruma düşer. Devletin tüm birimleri bu bilgiyi teyit etmektedir.”





“Karma yapı var.”





“Fakat darbecilerin önemli bir kısmı ve özellikle üst tabakanın çoğunluğu biyografik istihbarat açısından incelendiğinde F… asla değildir. ”





SAVCININ EN KOMİK İDDİASI:





Düşünün Real Madrid Şampiyonlar ligi yarı final maçına çıkacak ama A kadrosunun büyük kısmını bir sonraki yıla saklıyor, oynatmıyor. “Yedekler”le çıkıyor.





Savcının tezi böyle naif ve komik. Buyrun okuyun:





“DAHA AZ BİR KISMININ İŞTİRAK ETTİKLERİ”





“Terör örgu¨tu¨nce gerçekleştirildiği bariz olan bir darbe girişimine bir kısım örgu¨t mensuplarının iştirak etmemesinin, yıllardır TSK içerisinde yuvalanan ve sıkı tedbir kuralları nedeniyle hücre tipi yapılanmasının boyutları bilinmeyen örgu¨tu¨n bir yöntemi olduğu, yıllardan beri gelen kadrolaşma su¨reci nazara alındığında örgu¨t mensuplarının nispeten daha az bir kısmının darbe girişimine iştirak ettikleri, bu durumun örgu¨tu¨n darbe girişiminin başarısız olması halinde çoğunluk örgu¨t mensuplarının Silahlı Kuvvetler içerisinde kalmasını sağlamak olduğu, terör örgu¨tu¨nu¨n stratejisinin İkinci bir darbe girişimi veya başka bir eyleminde bu asker şahısları kullanmak olduğu…”





DEŞİFRE ETMEMEK İÇİN BAŞARISIZ OLMAK!





“Açıklanan olgular nazara alındığında terör örgu¨tu¨nu¨n girişimde bir kısım mensubunu kullanarak geleceğe yönelik tedbirli davrandığı ve mensuplarının diğer kısmının deşifre edilmemesini temin etme politikası yu¨ru¨ttu¨ğu¨ izahtan varestedir.”







Savcı Can Tuncay, kendince delilsizlikten ne yapacağını bilememiş, güzel güzel itiraf etmiş.





Geçtiğimiz aylarda çıkan raporlar da göz ardı ediliyor. Zaten medyada sansür olduğundan halkın haberi de olmadı. ABD ve Alman istihbarat teşkilatlarına, İngiltere Dışişleri Bakanlığı raporuna ve NATO’dan medyaya yansıyan görüşlere göre 15 Temmuz’un arkasında “Hizmet”in olduğuna dair ‘kanıt’ yok. En uç rapora göre, ‘bireysel katılımlar’ var.





Tüm dünya darbe girişiminden bir gün önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile 6 saat toplantı yapan Hakan Fidan’ın ve karargahta önlenmiş ve bitmiş bir darbe için halkı sokağa döken Erdoğan’ın bu işin neresinde olduğunu biliyor. O sebeple de Erdoğan’a inanmıyorlar.





Halkın durumuna gelince… “İnanmak istemeyeni hiç bir mantık inandıramaz.”





Bu patolojinin psikoloji kitaplarında bir karşılığı var.





İşte birkaç tanım:





“İlkel savunma mekanizmalarından olan yadsıma; bunaltı doğurabilecek bir gerçeği yok saymak, görmezlikten gelmektir. Bu sayede insan acıdan kaçmış olur.”





“Herhangi bir gerçeğin deve kuşu misali kafayı toprağa gömerek kesin ve sarsılmaz biçimde yadsınması normal değildir. Bu, psikoloji bilimi de patolojik bir durumdur.”





“Kişinin, önüne deliller konduğunda dahi gerçekleri reddetmesi, gerçeklikle bağının ciddi derecede kopmuş olduğunu gösterir.”





Veysel Ayhan Tr724.com